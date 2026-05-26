Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şafak vakti eşiyle beraber gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Bir önceki dönem belediye başkanı dahil 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 kişi hakkında da gözaltı kararı verilen dosyada yer alan tanık ifadelerinde, belediye içerisindeki imar ve ruhsat süreçlerine ilişkin çarpıcı iddialar gündeme geldi.

Tanık S.K., 2022-2025 yılları arasında Sinan Karahan isimli kişinin yanında inşaat takip ve gayrimenkul işleriyle ilgilendiğini belirterek, belediyedeki bazı isimler aracılığıyla imara aykırı yapılaşmaların organize edildiğini öne sürdü.

“RÜŞVET KARŞILIĞI MAYBACH VİTO VERİLDİ”

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çeken bölümlerden biri ise lüks araç iddiası oldu. Tanık S.K., “Bambu Bahçe Mobilyaları” isimli firmayla bağlantılı bir kişinin belediye başkanına Mercedes Maybach Vito tipi araç verdiğini öne sürdü.

Tanık ifadesine göre söz konusu aracın, imara aykırı büyük yapılaşmalara göz yumulması karşılığında verildiği iddia edildi. S.K., bu konuda ilgili kişilerin savcılığa bilgi verebileceğini de söyledi.

MİLYONLARCA EUROLUK LÜKS TEKNESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, daha önce kullandığı lüks Maybach makam aracı ve milyon euroluk teknesiyle gündeme gelmişti. Günay’ın 2024 yılında yaklaşık 2.5 milyon euro değerinde tekne aldığı ortaya çıkmış, konuyla ilgili kendisine soru yönelten gazeteciye ise “Maybach’a da binerim, uçağa da binerim. Sana ne? Bir daha beni arama” yanıtını verdiği öne sürülmüştü. Günay’ın bu sözleri kamuoyunda uzun süre tartışılmış ve lüks harcamaları tepki çekmişti.

Halihazırda hakkında yürütülen soruşturmaya giren tanık ifadesine göre Günay'ın tepki toplayan Mercedes'in en lüks serisi Maybach marka makam aracının da rüşvet karşılığında kendisine verildiği öne sürüldü.

“SAHTE FOTOĞRAFLARLA RUHSAT ALDILAR” İDDİASI

Tanık ifadesinde yapı ruhsat süreçlerine ilişkin dikkat çeken başka iddialar da yer aldı. S.K.’ya göre projeler önce mevzuata uygunmuş gibi gösterildi, ardından daha önce yapılmış başka yapılara ait fotoğraflar yeni projeye aitmiş gibi sisteme yüklenerek bakanlık onayı alındı.

Tanık, belediyenin de bu onay numaraları üzerinden yapı kullanım izinlerini verdiğini, daha sonra yapıların yeniden sökülüp büyütülerek imara aykırı kullanım alanları oluşturulduğunu öne sürdü.

“ÇANTACILAR DOSYALARI TAŞIYORDU”

Dosyada “muameleci” olarak adlandırılan aracılar üzerinden yürütülen ruhsat ve iskan süreçlerine ilişkin anlatımlar da yer aldı. Tanık S.K., müteahhitlerden alınan dosyaların belediyedeki ilgili kişilere ulaştırıldığını, talep edilen paraların da bu kişiler aracılığıyla toplandığını iddia etti.

İfadede Mirya İnşaat ve Günay Grup isimleri de dikkat çekti.

DOSYADA VELİ AĞBABA DETAYI

Tanık S.K.’nın ifadesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın adı da geçti. S.K., Ağbaba’nın doğrudan rüşvet aldığına dair somut bir bilgileri olmadığını ancak Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile birbirlerini desteklediklerini söyledi.

Tanık ifadesinde, “Veli Ağbaba’nın buradan rüşvet aldığına dair somut ve gerçekçi bir bilgimiz yok” denildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Tanık ifadesinde Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İmar Müdürü Özgür Bayraktar, belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve Şamil Göçtü’nün isimleri de soruşturma kapsamında yer aldı.

Dosyada ayrıca Y. İnşaat, F. İnşaat, E. İnşaat ve G. Grup isimli şirketlerin adı geçti. Savcılığın soruşturmayı çok yönlü şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Mustafa GÜNAY (İzmir Güzelbahçe Belediye Bşk.) - Gözaltı

Nermin GÜNAY (Belediye Bşk. Eşi) - Gözaltı

Özdem Mustafa İNCE (Güzelbahçe Eski Belediye Bşk.) - Gözaltı

Özgür BAYRAKTAR (İmar ve Şehircilik Müdürü) - Gözaltı

Sezgin KUŞ (Zabıta Müdürü) - Gözaltı

Gizem GÖÇTÜ (Belediye Meclis Üyesi) - Yakalama kararı

Şamil GÖÇTÜ (MİRYA Grup Yetkilisi) - Yakalama kararı

Kaynak: Haberler.com