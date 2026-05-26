Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

Güncelleme:
CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan kriz sürerken, Muharrem İnce’den Özgür Özel’e dikkat çeken destek geldi. CHP’ye ait parti otobüslerini kullanamayan Özel için İnce’nin, Memleket Partisi döneminden kalan seçim otobüsünü tahsis ettiği öğrenildi. Söz konusu otobüs, valiliğin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmasına izin vermediği ve gerginliklere sahne olan İzmir programında kullanıldı.

Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından parti içinde kriz sürüyor. Kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gelişmeler sonrası Özgür Özel yönetiminin CHP’ye ait parti otobüslerini kullanamaz hale geldiği öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından geçtiğimiz yıl CHP’ye katılan Muharrem İnce’den dikkat çeken bir hamle geldi. İnce’nin, Memleket Partisi döneminde kullandığı seçim otobüsünü Özgür Özel’in kullanımına tahsis ettiği belirtildi.

İZMİR MİTİNGİNDE KULLANILDI

Muharrem İnce’nin tahsis ettiği otobüs, Özgür Özel’in bugün İzmir’de gerçekleştirdiği buluşmada kullanıldı.  İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan programa valiliğin izin vermemesi sonrası bölgede tansiyon yükselirken meydanın girişleri polis bariyerleriyle kapatıldı. 

Bölgeye çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, polis ile vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Yaşanan olaylar sırasında bir vatandaşın TOMA’nın üzerine çıktığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“MEYDANLARDA OLACAĞIZ” MESAJI

Özgür Özel, İzmir’de yaptığı açıklamada programın miting değil bayramlaşma buluşması olduğunu savunarak, “Millet bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı’na izin verilmemesi sonrası Özel ve beraberindeki kalabalık Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. CHP cephesi, İzmir buluşmasını “mutlak butlan” kararı sonrası ilk büyük meydan mesajı olarak değerlendirdi.

CHP’DE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Mahkeme kararının ardından CHP’de yaşanan yönetim değişikliği ve genel merkezdeki gelişmeler siyasetin gündemindeki yerini koruyor. Muharrem İnce’nin Özgür Özel’e verdiği otobüs desteği ise muhalefet cephesinde dikkat çeken dayanışma hamlelerinden biri olarak yorumlandı.

Erdem Aksoy
