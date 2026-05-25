İran'ın 3 kentinde patlama sesleri

İRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR

İran'ın güneyinde yer alan stratejik liman kenti Bender Abbas ile yakınlarındaki Sirik ve Cask bölgelerinde eş zamanlı patlama sesleri duyuldu. Yerel kaynaklar tarafından doğrulanan patlamaların kesin nedeni hakkında resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı.

ŞEHİRLER, HÜRMÜZ BOĞAZI'NA YAKIN

Hürmüz Boğazı yakınlarında yaşanan bu hareketliliğin, bölgedeki askeri hava savunma sistemlerinin aktivasyonundan kaynaklanabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili incelemeler sürerken, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.