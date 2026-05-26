Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “mutlak butlan” kararı sonrası ilk büyük mitingini bugün saat 12.00’de İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda düzenleyecek. İzmir Valiliği, miting için Cumhuriyet Meydanı’na izin vermeyerek Gündoğdu Meydanı’nı önerdi. Ancak CHP yönetimi miting yerini değiştirmeme kararı aldı. Özel’in yeni süreçte meydan mesajını İzmir’den vermesi bekleniyor.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'mutlak butlan' kararı sonrası ilk planlı mitingini 25 Mayıs'ta İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapacak.
  • İzmir Valiliği, CHP'nin Cumhuriyet Meydanı'nda miting talebine izin vermeyerek Gündoğdu Meydanı'nı önerdi; CHP ise mitingin adresinin değişmeyeceğini açıkladı.
  • Özgür Özel'in İzmir programının ardından 26 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Manisa'da yurttaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan yeni süreçte gözler Özgür Özel’in atacağı adımlara çevrildi. Genel başkanlık görevini kaybeden Özel, ilk planlı mitingini bugün İzmir’de gerçekleştirecek.

CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada “Bundan sonra meydanlarda, sokaklarda olacağız” diyen Özel’in, yeni dönemin ilk büyük buluşmasını İzmir’den başlatacağı belirtildi.

CHP'Lİ BAŞKAN ÇAĞRI YAPTI

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Özgür Özel’in bugün İzmir’e geleceğini duyurarak vatandaşları saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’na çağırdı.

Güç, yaptığı açıklamada, “Bugün İzmir’deki tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz. Saat 12.00’de Sayın Özgür Özel’i hep birlikte İzmir’de karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN CUMHURİYET MEYDANI KARARI

İzmir Valiliği’nin, CHP’nin Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenleme talebine izin vermediği öğrenildi. Valiliğin, meydana sınırlı sayıda kişinin alınabileceğini belirterek miting için Gündoğdu Meydanı’nı önerdiği aktarıldı.

CHP yönetimi ise mitingin adresinin değişmeyeceğini açıkladı. Özgür Özel’in programın Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacağını valiliğe bildirdiği belirtildi.

İLK BÜYÜK BULUŞMA

CHP cephesi, Genel Merkez’e yönelik müdahalenin ardından ilk büyük halk buluşmasını İzmir’de gerçekleştirecek. Parti yönetimi, İzmir programını yeni sürecin ilk meydan mesajı olarak değerlendiriyor.

Özgür Özel’in İzmir programının ardından 26 Mayıs Salı günü saat 17.00’de Manisa’da yurttaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Gereksiz kendin ne zannediyorsun da tomanın üstüne çıkıyorsun koskoca yola sığamadın mı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

