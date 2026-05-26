Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in İzmir’de düzenleyeceği miting öncesi gerginlik yaşandı. Valiliğin miting için izin verdiği Gündoğdu Meydanı yerine Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık uyarılara uymayınca, polis, TOMA ile tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Daha sonra büyük bir kalabalıkla Gündoğdu Meydanı'na yürüyen Özgür Özel burada halka seslendi.

CUMHURİYET MEYDANI'NA İZİN ÇIKMADI, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Özgür Özel, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda 'Millet Buluşması' programı için İzmir Valiliği’ne başvurdu. Ancak Valilik, alanın kısıtlı sayıda kişi alabileceği gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı'na izin vermedi, programın yakındaki Gündoğdu Meydanı’nda yapılabileceği belirtildi. Valilik kararına rağmen Özel, programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğini ve Atatürk anıtına çelenk bırakacağını açıkladı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından meydan bariyerlerle kapatıldı.

Bugün Özgür Özel'i beklemek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere polis ekipleri tarafından yolu açmaları uyarısı yapıldı. Uyarılara aldırmayan kalabalık, bariyerlerin kaldırılmasını isteyince arbede yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri, TOMA'lar ile kalabalığa tazyikli su ve biber gazı sıkılarak müdahale etti.

ÖZGÜR ÖZEL GÜNDOĞDU MEYDANI'NA YÜRÜDÜ

Bunun üzerine Özgür Özel ile beraberindeki kalabalık Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Özel burada meydana getirilen bir parti otobüsünün üzerinden alanda toplanan halka seslendi.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEKLİF

İzmir mitinginde konuşan Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na seslenerek "seçim" teklifinde bulundu. Özel, "Kemal Bey'e sesleniyorum. Gelsin bayramdan sonraki bir iki hafta içinde 2 milyon üyemize genel başkanımızı seçtirelim. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım. Eğer benden başka birisi seçimi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale YARGITAY CHP GENEL BAŞKANINI GÜNCELLEDİ Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, istinafın CHP kurultay davası kararı sonrası siyasi parti genel bilgilerini güncelledi ve CHP Genel Başkanı kısmına Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı yazıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptaline, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti. Mahkemenin kararı sonrası Başsavcılık, siyasi parti genel bilgileri bölümündeki Özgür Özel ismini çıkardı ve Kemal Kılıçdaroğlu ismini Parti Genel Başkanı olarak güncelledi. Başsavcılığın verilerine göre, CHP'nin kayıtlı 1 milyon 922 bin 757 üyesi bulunuyor. CHP'DE ESKİ PARTİ MECLİSİ GÖREVE DÖNÜYOR CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu eski Parti Meclisi'nin göreve getirilmesi için icraya dilekçe verdi, icra dairesi talebi kabul etti. CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri mahkeme kararıyla görevlerine iade edilirken, ilk toplantının 1 Haziran’da yapılacağı öğrenildi. Belediye başkanı, milletvekili ve Grup Başkanvekili olarak görev yapan bazı isimlerin ise mevcut görevleri nedeniyle Parti Meclisi’nde yer alamayacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

