Haberler

Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'de mutlak butlan gerginliği sürerken İzmir mitinginde konuşan Özgür Özel, "Kemal Bey'e sesleniyorum. Gelsin bayramdan sonraki bir iki hafta içinde 2 milyon üyemize genel başkanımızı seçtirelim. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım. Eğer benden başka birisi seçimi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim" dedi.

  • Özgür Özel, CHP üyelerine yönelik bir seçim yapılmasını önerdi ve kazanırsa Kılıçdaroğlu'nun elini öpeceğini söyledi.
  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaydetti.
  • Mahkeme kararıyla CHP'nin eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri göreve iade edildi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in İzmir’de düzenleyeceği miting öncesi gerginlik yaşandı. Valiliğin miting için izin verdiği Gündoğdu Meydanı yerine Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık uyarılara uymayınca, polis, TOMA ile tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Daha sonra büyük bir kalabalıkla Gündoğdu Meydanı'na yürüyen Özgür Özel burada halka seslendi.

CUMHURİYET MEYDANI'NA İZİN ÇIKMADI, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Özgür Özel, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda 'Millet Buluşması' programı için İzmir Valiliği’ne başvurdu. Ancak Valilik, alanın kısıtlı sayıda kişi alabileceği gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı'na izin vermedi, programın yakındaki Gündoğdu Meydanı’nda yapılabileceği belirtildi. Valilik kararına rağmen Özel, programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğini ve Atatürk anıtına çelenk bırakacağını açıkladı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından meydan bariyerlerle kapatıldı.

Bugün Özgür Özel'i beklemek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere polis ekipleri tarafından yolu açmaları uyarısı yapıldı. Uyarılara aldırmayan kalabalık, bariyerlerin kaldırılmasını isteyince arbede yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri, TOMA'lar ile kalabalığa tazyikli su ve biber gazı sıkılarak müdahale etti.

ÖZGÜR ÖZEL GÜNDOĞDU MEYDANI'NA YÜRÜDÜ

Bunun üzerine Özgür Özel ile beraberindeki kalabalık Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Özel burada meydana getirilen bir parti otobüsünün üzerinden alanda toplanan halka seslendi. 

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEKLİF

İzmir mitinginde konuşan Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na seslenerek "seçim" teklifinde bulundu. Özel, "Kemal Bey'e sesleniyorum. Gelsin bayramdan sonraki bir iki hafta içinde 2 milyon üyemize genel başkanımızı seçtirelim. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım. Eğer benden başka birisi seçimi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahaleÖzgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale

YARGITAY CHP GENEL BAŞKANINI GÜNCELLEDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, istinafın CHP kurultay davası kararı sonrası siyasi parti genel bilgilerini güncelledi ve CHP Genel Başkanı kısmına Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı yazıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptaline, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti. Mahkemenin kararı sonrası Başsavcılık, siyasi parti genel bilgileri bölümündeki Özgür Özel ismini çıkardı ve Kemal Kılıçdaroğlu ismini Parti Genel Başkanı olarak güncelledi. Başsavcılığın verilerine göre, CHP'nin kayıtlı 1 milyon 922 bin 757 üyesi bulunuyor.

CHP'DE ESKİ PARTİ MECLİSİ GÖREVE DÖNÜYOR

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu eski Parti Meclisi'nin göreve getirilmesi için icraya dilekçe verdi, icra dairesi talebi kabul etti.

CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri mahkeme kararıyla görevlerine iade edilirken, ilk toplantının 1 Haziran’da yapılacağı öğrenildi. Belediye başkanı, milletvekili ve Grup Başkanvekili olarak görev yapan bazı isimlerin ise mevcut görevleri nedeniyle Parti Meclisi’nde yer alamayacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyorKılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımmustafaolcer:

kılıç ampul rozeti ile girsin seçime

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Ne Koltuk Sevdasıymış Be. Toprak olup gideceğiz Bu ne hırs. Mahşerin o dehşetli atmosferinde O kalabalık olmaz yanında şaşkın

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş önemlş:

kazanamayacagini adı gibi bildiği için başka yol denemedi mi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıh6ry7krdxk:

Şu an öyle birkaç hafta geçsin sizinkiler anında seni satar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıozgun hukuk:

Kılıçtaroğlu öle veya böle ilk kez kazandı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskanıp ateşe verdi

Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskandığı çocuğa kabusu yaşattı
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon!Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi

Koltuğu kaybeden Özgür Özel ilk büyük adımı bugün atacak
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale

Miting öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var

5 gün önce evden ayrıldı, haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde