Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskanıp ateşe verdi
Meksika’da bir markette yaşanan olay şaşkınlık yarattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir çocuğun alışveriş yapan gencin saçlarını çakmakla ateşe verdiği görüldü. İddiaya göre çocuk, gencin kıvırcık saçlarını kıskandığı için böyle bir hareket yaptı. Saçların tutuşmasıyla panik yaşayan gence çevredeki kişiler müdahale etti. Olayın görüntüleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Meksika’da bir markette yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, markette alışveriş yapan kıvırcık saçlı bir gencin arkasına yaklaşan çocuğun çakmakla saçlarını ateşe verdiği görüldü.
Görüntülerde genç kasada ödeme yaptığı sırada çocuğun sessizce arkasına geldiği, ardından elindeki çakmağı gencin saçına doğru tuttuğu anlar yer aldı. Kısa süre sonra saçların tutuştuğunu fark eden genç büyük panik yaşadı.
O ANLAR KAMERADA
Market çalışanları ve çevrede bulunan kişiler duruma hemen müdahale ederken, alevler büyümeden söndürüldü. Olay sırasında markette kısa süreli panik yaşandığı görüldü.
Yerel basında yer alan iddialara göre çocuğun, gencin saçlarını kıskandığı için bu hareketi yaptığı öne sürüldü. Olay sonrası taraflarla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Güvenlik kamerası görüntülerinin yayılmasıyla birlikte olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı çocuğun hareketine tepki gösterirken, görüntüler milyonlarca kez izlendi.