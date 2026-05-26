Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak: İşçiler için emsal karar

İstinaf Mahkemesi'nin emsal kararına göre, mesai dışında işverenden gelen WhatsApp mesajı mesai içinde sayılacak ve işçi fazla mesai ücreti alabilecek. Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Başkanı İsmail Akgün, bu durumun psikolojik baskı yarattığını ve iş-özel yaşam dengesini bozduğunu belirtiyor. Avrupa'da 'bağlantıyı kesme hakkı' yasal güvence altındayken, Türkiye'de henüz net bir düzenleme yok. Hukukçu Mustafa Zafer, haftalık 45 saati aşan her çalışmanın fazla mesai olduğunu ve dijital delillerle ispatlanabileceğini söylüyor. Uzmanlar, mobbingin yasada tanımlanması ve eğitimler verilmesi gerektiğini vurguluyor.

