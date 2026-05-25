Haberler

İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak

İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkemenin butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık görevine yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le ilgili yeni kararlar alacağı öne sürüldü. Kulislerdeki iddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun ekibinin yaptığı görüşmelerin ardından TBMM yönetiminin Özel'in "grup başkanlığının geçersiz olduğunu ilettiğini, bayramdan sonra Özel'in bu ünvanı kullanamayacağı belirtildi.

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in TBMM’deki konumuna yönelik yeni hamleler yapacağı iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL İLE İLGİLİ YENİ HAMLELER

Kılıçdaroğlu ile görüşen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardıklarına göre, Kılıçdaroğlu’nun ekibi Meclis yönetimiyle görüşerek Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde seçildiği "grup başkanlığı" unvanının hukuken geçersiz olduğunu iletti. Bu doğrultuda, Özel'in bayram sonrasından itibaren bu unvanı ve yetkileri kullanamayacağı belirtiliyor.

"ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİNİN PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINABİLİR"

Atik söz konusu iddialarla ilgili şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu'nun, partiyi kaosa sürükleyen ve öne çıkan 10 milletvekili ile Özgür Özel dahil birçok ismin parti üyeliğini "askıya alma" yetkisi bulunuyor. Herhangi bir disiplin süreci veya rapor beklemeden uygulanabilecek bu tedbir benzeri yetki devreye girerse, Özgür Özel ve ekibi hiçbir parti faaliyetine katılamayacak, delegelik haklarını kullanamayacak. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun bu yetkiyi kullanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konuşuluyor.

"ÖZEL'İN GRUP BAŞKANLIĞI ÜNVANI DA ELİNDEN ALINACAK"

Kılıçdaroğlu ekibi, Meclis yönetimi ile görüşüyorlar. Başkanlık 'bu grup başkanlığı geçersizdir' demiş. Meclis'in İnternet sitesindeki grup başkanı ifadesiyle ilgili düzeltme yapılacak. Bayramdan sonra genel merkezden meclise yazı gönderilecek ve grup başkanı unvanını kullanamayacak. Özel, odayı boşaltacak, arabaları verecek. Grup Başkanı tartışması bitecek. Ya Meclis kaldıracak ya da Kılıçdaroğlu imzalı yazı gidecek."

Kaynak: Haberler.com
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

En yakınındaki isimlerden birisi oy oranını bile açıkladı
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var

Trump'tan 6 ülkeye "İran" çağrısı! Türkiye'nın imzalaması imkansız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı

Görüştüğü golcünün ismini verdi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak
Amedspor'da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan'a Süper Lig'den talip

Amedspor'un kalbini istiyor
Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic

G.Saray ve Fenerbahçe gemileri yaktı! Avrupa bu transferi konuşur