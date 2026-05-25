Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı

CHP kurultayı için verilen "mutlak butlan" kararı siyasetin bir numaralı gündem maddesi oldu. Ankara kulisleri sürekli yeni gelişmelerle çalkalanırken, Özgür Özel'in yerine mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık görevine geldi.

YILDIZ "MUTLAK BUTLAN" KARARINI ÖNCE ELEŞTİRDİ, SONRA SİLDİ

Mutlak butlan kararına MHP'den dikkat çeken bir itiraz geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yakın isimlerden olan Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Siyasi Partiler Kanunu’na göre Asliye Hukuk Mahkemesi’nin partilerin seçim maddelerine müdahale yetkisi bulunmadığını savundu ve mahkemenin verdiği kararın hukuken yanlış olduğunu belirtti. Yıldız saatler sonra ise paylaşımını sildi.

"ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN YETKİ ALANI GENEL KURUL SEÇİMİNE KADARDIR"

Yıldız paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "2820 sayıl Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. madde, 11. fıkrası mevcutken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’nun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir."

2820 SAYILI KANUN'UN İLGİLİ HÜKMÜ NE DİYOR?

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun "Seçimlerin Yapılması" başlıklı 21. maddesinin 11. fıkrasında, siyasi partilerin büyük kongreleri ile il ve ilçe kongrelerinde yapılan seçimler ve bu seçimlere ilişkin itirazların seçim kurullarınca incelenip karara bağlanacağı düzenleniyor. Söz konusu fıkra şöyle:

HAKİM 1-2 AYDAN FAZLA SÜRE OLMAMAK KAYDIYSA SEÇİMLERİN YENİLENECEĞİ TARİHİ TESPİT EDER

"Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür."

