ABD'nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı

25 yaşındaki Lübnan asıllı avukat Ameera Hashwi, Miss Wayne County güzellik yarışmasını kazanmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Başörtüsü takarak yarışmanın ilk kraliçesi olan Hashwi, Dearborn’da düzenlenen 100. Yıl Memorial Day Parade etkinliğinde halkı selamladı.

Kırmızı bir araç üzerinde vatandaşları selamlayan Hashwi’nin görüntüleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

AMERİKA’DA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Hashwi’nin güzellik yarışmasını kazanması ABD’de geniş yankı uyandırmıştı. Bir kesim sonucu “çeşitlilik ve temsil açısından tarihi bir adım” olarak değerlendirirken, bazı çevreler ise geleneksel güzellik yarışması anlayışının değiştiğini savunarak tepki göstermişti.

Başörtülü şekilde taç giymesi nedeniyle sosyal medyada günlerce süren tartışmalar yaşanmıştı.

MEMORIAL DAY ETKİNLİĞİNDE İLGİ ODAĞI OLDU

25 Mayıs 2026’da Dearborn’da düzenlenen Memorial Day Parade etkinliğine katılan Hashwi, etkinlik boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, genç avukat yeniden gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.