Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde fındık bahçesinde define aramak için kazı yapan bir kişi, göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde fındık bahçesinde define aramak için yapılan kazıda meydana gelen göçükte toprak altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Salıpazarı ilçesi Karadere Mahallesi Hamzalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinde define arayan şahıslar kazı yaptığı sırada göçük meydana geldi. Olayda A.T. (50) toprak altında kalırken, yanında bulunan Ş.Ç. durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Samsun AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu toprak altından çıkarılan A.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. A.T.'nin cenazesi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karadere Mahallesi Muhtarı Yaşar Güngör, "Yanındaki şahıs bize ulaşınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdik. Ekiplerin müdahalesi sonucu ölü olarak çıkartıldı" dedi.

Salıpazarı Şoförler Odası Başkanı İsak Kök ise, olayı haber alır almaz bölgeye gittiklerini belirterek, "Ne yazık ki ekiplerin müdahalesi sonucu toprak altından ölü çıkartıldı" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
