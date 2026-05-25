Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Edson Alvarez, West Ham United'a geri döndü. Premier Lig'de mücadele eden İngiliz ekibinin küme düşmesi Edson Alvarez'in geleceğini de büyük bir belirsizlik içerisinde bıraktı. Meksikalı oyuncunun West Ham'ın küme düşmesine morali bozulduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması doğrultusunda kadroda düşünülmeyen Edson Alvarez ile yollar resmen ayrıldı. 

WEST HAM UNITED'A GERİ DÖNDÜ

Yönetim, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu kararın ardından Alvarez, bonservisini elinde bulunduran West Ham United’a geri döndü.

WEST HAM UNITED KÜME DÜŞTÜ 

Edson Alvarez için İstanbul macerası son bulurken, İngiltere’den gelen haberler oyuncunun geleceğini adeta bir kördüğüme çevirdi. Alvarez’in geri döndüğü West Ham United, Premier Lig’de havlu atarak küme düştü. Önümüzdeki sezon bir alt ligde mücadele edecek olan İngiliz ekibinde yaşanan bu yıkım, Meksikalı yıldızın kariyer planlamasını da tamamen altüst etti.

ALVAREZ'İN MORALİ BOZUK, GELECEĞİ BELİRSİZ

İngiliz basınından çıkan haberlere göre; West Ham United'ın küme düşmesi Edson Alvarez’de büyük bir şok etkisi yarattı. Takımın bir alt lige gerilemesi nedeniyle moralinin son derece bozuk olduğu öğrenilen 26 yaşındaki futbolcu, kariyerine Championship’te devam etmek istemiyor. Kulübün küme düşmesiyle birlikte Alvarez'in geleceği tam bir belirsizlik içerisine girdi. West Ham’ın, bütçe kısıtlaması ve oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle Alvarez’i elden çıkarmaya sıcak bakabileceği dile getirildi. 

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda toplam 18 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 golün asistini yaptı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

