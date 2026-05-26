Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,08 artışla 13.902,62 puandan açıldı. Bankacılık ve holding endeksleri düşerken, menkul kıymet yatırım ortaklığı en çok kazandıran sektör oldu. Küresel piyasalarda ABD-İran gerilimi temkinli iyimserlik yaratıyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 13.890,91 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 11,71 puan ve yüzde 0,08 artışla 13.902,62 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,33 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 0,24 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutların artmasına karşın ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlamasıyla temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor.

ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar, olası bir anlaşmaya ilişkin yürütülen sürecin kırılgan bir zeminde devam ettiğini ortaya koyuyor. İran basını, ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ABD-İran geriliminde sona yaklaşıldığına ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimser mesajlara karşın diplomatik başlıkların henüz somut bir anlaşmaya dönüşmemiş olması, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcılığı açısından soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 seviyelerinin direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
