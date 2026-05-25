300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yayın hakları, reklam gelirleri ve ayak bastı parasıyla birlikte 300 milyon Euro ödül kazandı. Gözler yeni sezon için yapılacak transferlere çevrilirken, Acun Ilıcalı'nın ilk hedefinin takımın eski oyuncusu olan ve West Ham'da küme düşen Jarrod Bowen olduğu belirtildi.

İngiltere Championship’te muazzam bir sezonu geride bırakarak Premier Lig’e yükselme başarısı gösteren Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City bir yandan şampiyonluğu kutlarken, bir yandan da transfer çalışmalarına başladı. 

KASA AĞZINA KADAR DOLACAK

Premier Lig'e ayak basılmasıyla birlikte yayın hakları, sponsorluk anlaşmaları, reklam gelirleri ve "ayak bastı parası" adıyla ödenen dev meblağla Hull City'nin kazancı yaklaşık 300 milyon Euro'yu buldu. Yaşanan bu tarihi başarı ve gelen dev bütçe, kulübün transfer politikasını da tamamen değiştirdi. İngiliz basınının ve Türk futbolseverlerin gözü, Acun Ilıcalı’nın yeni sezonda yapacağı hamlelere çevrildi.

İLK BOMBA JARROD BOWEN

İngiliz basınında yer alan habere göre; Yeni sezonda Premier Lig'de kalıcı olmak ve üst sıraları zorlamak isteyen Acun Ilıcalı, transfer listesinin ilk sırasına taraftarı heyecanlandıracak bir ismi ekledi. Hull City'nin ilk hedefinin, takımın eski yıldızı Jarrod Bowen olduğu öğrenildi. 2014-2020 yılları arasında Hull City forması giyen ve sergilediği performansla kulübün unutulmazları arasına giren Bowen, daha sonra West Ham United'a transfer olmuştu.

KÜME DÜŞÜNCE TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

West Ham’ın Premier Lig'den küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılan 29 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu için Hull City yönetimi harekete geçti. Acun Ilıcalı’nın, 300 milyon Euro'luk dev bütçenin önemli bir kısmını bu transfer için gözden çıkardığı ve Bowen'ı yeniden eve döndürmek için bizzat devreye gireceği öne sürüldü. 

Fatih Kocatürk
