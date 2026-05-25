24Erzincanspor'dan tepki! 100 bin lira ödüllü yarışmayı kazanmak için yapay zeka kullanmışlar

24 Erzincan spor tarafından düzenlenen ödüllü logo yarışmasında, jüri değerlendirmesi sonucunda kulübe uygun bir tasarım belirlenemedi.

24ERZİNCANSPOR ARADIĞI LOGOYU BULAMADI

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın 24Erzincanspor’un kurumsal kimliğini çağdaş tasarım ölçütleri doğrultusunda yeniden değerlendirmek ve farklı mecralarda kullanılabilecek özgün, sürdürülebilir bir logo/amblem tasarımına ulaşmak amacıyla düzenlendiği belirtilirken, kulübün kurumsal kimliğini yeterince yansıtan bir tasarım bulunamadığını ifade edildi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ

24 Erzincan spor yönetimin yaptığı bu açıklama sonrası yarışmaya katılan bazı taraftarlar sosyal medyada yönetime tepki gösterdi.

''1860 BAŞVURUNUN YÜZDE 80'İ YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÜRETİM''

24 Erzincanspor’un düzenlediği logo yarışmasına 1680 başvuru yapılırken, jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik ödülüne layık tasarım bulunamadı. Erzincan spor yönetimi, yarışmaya yapılan başvuruların büyük bölümünün yapay zekâ destekli üretimlerden oluştuğunu belirterek kazanan açıklanmadığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan 24 Erzincan spor Genel Sekreteri Rıfkı Erdem, şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere Erzincan spor Kulübü tarafından, kulübümüzün kurumsal kimliğini çağdaş tasarım anlayışı doğrultusunda yeniden değerlendirmek; tarihsel birikimimizi, şehir hafızamızı, taraftar kültürümüzü ve sportif vizyonumuzu güçlü bir görsel dille geleceğe taşımak amacıyla bir logo/amblem tasarım yarışması düzenlenmiştir.

Yarışma süreci boyunca tasarım alanına ilgi duyan çok sayıda katılımcı, Erzincanspor’a duydukları aidiyet ve heyecanla yaratıcı çalışmalarını kulübümüze sunmuştur. Bu kapsamda toplam 1680 başvuru gerçekleştirilmiş; yarışmaya gösterilen yoğun ilgi, sunulan emek ve kulübümüze duyulan bağlılık bizler için son derece kıymetli olmuştur. Ancak yapılan teknik ve sanatsal incelemelerde, başvuruların yaklaşık %98’inin yapay zekâ destekli üretimlerden oluştuğu değerlendirme jürisi tarafından tespit edilmiştir.

Logo değerlendirme jürisi; ülkemizin saygın üniversitelerinin Güzel Sanatlar Fakültelerinde akademik faaliyetlerini sürdüren öğretim üyelerinden oluşmuştur. Jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde; özgünlük, kurumsal kimliği temsil gücü, çağdaş tasarım ilkelerine uygunluk, tipografik yeterlilik, farklı kullanım alanlarına uyarlanabilirlik, teknik uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik ölçütleri esas alınmıştır.

Yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda; yarışmaya katılan çalışmalar arasında Erzincan spor Kulübü’nün gelecek vizyonunu, kurumsal kimliğini ve uzun vadeli kullanım ihtiyaçlarını bütüncül biçimde karşılayan; kulübümüzün ilerleyen dönemlerde üst liglerde temsil edilmesi hâlinde de güçlü bir kurumsal yapı oluşturabilecek nitelikte bir tasarımın birincilik ödülüne layık olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle yarışmada kazanan bir logo belirlenmemiştir.

Kamuoyunun açıkça bilmesini isteriz ki; Kulüp Başkanımız Alaattin Yavuz Güneş başkanlığındaki yönetim kurulumuz açısından, yarışma kapsamında vaat edilen sembolik 100.000 TL ödül kulübümüzün karşılayamayacağı bir rakam değildir. Alınan bu kararın temelinde maddi gerekçeler değil; Erzincanspor’un köklü kimliğine, temsil sorumluluğuna, taraftar bağlılığına ve gelecekte taşıyacağı kurumsal değere duyulan hassasiyet bulunmaktadır.

Bu karar, yarışmaya katılan tasarımcıların emeklerini değersizleştirmek amacı taşımamaktadır. Aksine; Erzincanspor’un ruhunu, Erzincan’ın karakterini ve taraftarlarımızın aidiyet duygusunu en doğru biçimde yansıtacak görsel kimliğe ulaşma iradesinin doğal bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.

Kulübümüz yönetim kurulu, kurumsal kimlik ve logo tasarımı sürecini daha kapsamlı bir değerlendirme anlayışıyla sürdürmeyi; tasarım, iletişim ve spor kültürü bağlamında Erzincanspor’u en doğru şekilde temsil edecek güçlü, özgün ve sürdürülebilir bir görsel kimlik oluşturmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda yönetim kurulumuz tarafından yürütülecek yeni logo çalışması, önümüzdeki günlerde kamuoyunun takdirine sunulacaktır.

Bu vesileyle yarışma sürecine katılım sağlayan tüm tasarımcılara, sürece katkı sunan değerli jüri üyelerine, Erzincanspor’umuzun vefakâr taraftarlarına ve kamuoyuna teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."