Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Çorum FK, kente dönüşünde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
ÇORUM FK'YE COŞKULU KARŞILAMA
Taraftarlar, kırmızı-siyahlı takımı taşıyan otobüsü, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir dinlenme tesisinde durdurdu. Burada meşale yakıp marşlar söyleyen taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı.
TARAFTARLAR SELAMLANDI
Futbolcular ve teknik heyet ise kendilerine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı. Taraftarlar, ayrıca araç konvoyuyla takım otobüsüne ilçe çıkışına kadar eşlik etti.