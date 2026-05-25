Haberler

Bahçelievler'de camiyi temizleyen görevliye yumruklu saldırı kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde temizlik yapan imam Selami Beyaztaş, kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan imam hastanede tedavi olduktan sonra şikayetçi oldu.

Bahçelievler'de bir caminin temizliğini yapan görevli, bir kişinin yumruklu saldırısına uğrada. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçelievler'deki Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. Edinilen bilgileye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs Kurban Bayramı öncesi camiyi temizleyen caminin İmam Hatibi Selami Beyaztaş'ın yanına geldi. İmam ile tartışmaya başlayan şahıs, ardından Beyaztaş'a yumruklu saldırıda bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, imamı defalarca yumruklayıp kaçtı. Yaralanan Beyaztaş, hastaneye gidip tedavi olduktan sonra şahıs hakkında şikayetçi oldu. Saldırı anı ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel fotoğraflarında yeni düzenleme

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı duvara döndü, herkes aynı detaya takıldı
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı

Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Aç gözlülüğü sonu oldu! Fındık bahçesinde kan donduran ölüm
Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor