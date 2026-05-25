Bahçelievler'de camiyi temizleyen görevliye yumruklu saldırı kamerada

Bahçelievler'de bir caminin temizliğini yapan görevli, bir kişinin yumruklu saldırısına uğrada. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçelievler'deki Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. Edinilen bilgileye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs Kurban Bayramı öncesi camiyi temizleyen caminin İmam Hatibi Selami Beyaztaş'ın yanına geldi. İmam ile tartışmaya başlayan şahıs, ardından Beyaztaş'a yumruklu saldırıda bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, imamı defalarca yumruklayıp kaçtı. Yaralanan Beyaztaş, hastaneye gidip tedavi olduktan sonra şahıs hakkında şikayetçi oldu. Saldırı anı ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı