Bahçelievler'de camiyi temizleyen görevliye yumruklu saldırı kamerada
Bahçelievler Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde temizlik yapan imam Selami Beyaztaş, kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan imam hastanede tedavi olduktan sonra şikayetçi oldu.
Olay, Bahçelievler'deki Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. Edinilen bilgileye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs Kurban Bayramı öncesi camiyi temizleyen caminin İmam Hatibi Selami Beyaztaş'ın yanına geldi. İmam ile tartışmaya başlayan şahıs, ardından Beyaztaş'a yumruklu saldırıda bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, imamı defalarca yumruklayıp kaçtı. Yaralanan Beyaztaş, hastaneye gidip tedavi olduktan sonra şahıs hakkında şikayetçi oldu. Saldırı anı ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL