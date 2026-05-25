Amedspor'da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan'a Süper Lig'den talip

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Amedspor'da kiralık olarak forma giyen Felix Afena-Gyan'a talip oldu.

  • Amedspor'da kiralık oynayan Ganalı forvet Felix Afena-Gyan için Samsunspor resmi transfer girişimlerine başladı.
  • Felix Afena-Gyan, 2024-2025 sezonunda Amedspor formasıyla 36 maçta 5 gol ve 6 asist kaydetti.
  • Felix Afena-Gyan'ın bonservisi İtalya'nın US Cremonese kulübünde ve güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro.

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Amedspor'un sergilediği başarılı performans, oyuncularına olan ilgiyi artırdı. Diyarbakır temsilcisinde kiralık olarak forma giyen genç yıldız için Süper Lig ekibi Samsunspor resmi olarak devreye girdi.

SAMSUNSPOR, FELIX AFENA-GYAN'IN PEŞİNDE

Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak amacıyla transfer çalışmalarına hız veren Karadeniz ekibi Samsunspor, gözünü Amedspor'un hücum oyuncusuna dikti. Kırmızı-beyazlı yönetimin, bonservisi İtalya’nın US Cremonese kulübünde bulunan Ganalı forvet Felix Afena-Gyan’ı kadrosuna katmak için ilk temasları kurduğu öğrenildi. Karadeniz temsilcisi, oyuncunun transferini bitirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU 

Geride kalan sezonda Amedspor formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen 23 yaşındaki Ganalı golcü, toplamda 36 karşılaşmada 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyerek takımının en önemli isimlerinden biri haline geldi. 

KARİYERİNDEKİ TAKIMLAR

Kariyerinde daha önce İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma ve Juventus'un yanı sıra Cremonese formalarını da terleten genç yeteneğin güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Cemre Yıldız
