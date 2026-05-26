Haberler

Özgür Özel, Genel Başkanlık Mührünü Muğla Milletvekili Öneş Derici'ye Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Özgür Özel'in genel başkanlık mührünü kendisine emanet ettiğini açıkladı.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA)- CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Özgür Özel'in kullandığı genel başkanlık mührünü kendisine emanet ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'in dün parti binasında yaşanan müdahaleden kısa süre önce kendisine mührü teslim ettiğini belirten Derici, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Odada son kalan bir iki kişisel eşyayı alırken, Atatürk'ün partisine, demokrasiye, millet iradesine müdahale edilmiş, bütün bina gazlanmış, Genel Başkan'ı çıkarmaya gelmelerinden belki 10 dakika önce; Sayın Genel Başkan dedi ki: 'Bugüne kadar kullandığım Genel Başkan Özgür Özel mührüm sizde dursun, tekrar gelinceye kadar.'"

Derici, paylaşımında ayrıca, "Mühür bize emanet, mühür Muğla'ya emanet, mühür millete emanet Sayın Genel Başkanım. Tekrar gelinceye kadar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak

İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi! Özel'e bayram sonrası kötü haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Victor Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim

Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı

Görüştüğü golcünün ismini verdi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum
Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev talip

Dünya devi Ferdi'ye talip!