Özgür Özel, Genel Başkanlık Mührünü Muğla Milletvekili Öneş Derici'ye Verdi

Haber: Esma Turan

(MUĞLA)- CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Özgür Özel'in kullandığı genel başkanlık mührünü kendisine emanet ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'in dün parti binasında yaşanan müdahaleden kısa süre önce kendisine mührü teslim ettiğini belirten Derici, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Odada son kalan bir iki kişisel eşyayı alırken, Atatürk'ün partisine, demokrasiye, millet iradesine müdahale edilmiş, bütün bina gazlanmış, Genel Başkan'ı çıkarmaya gelmelerinden belki 10 dakika önce; Sayın Genel Başkan dedi ki: 'Bugüne kadar kullandığım Genel Başkan Özgür Özel mührüm sizde dursun, tekrar gelinceye kadar.'"

Derici, paylaşımında ayrıca, "Mühür bize emanet, mühür Muğla'ya emanet, mühür millete emanet Sayın Genel Başkanım. Tekrar gelinceye kadar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA