Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik verdiği "mutlak butlan" kararının ardından, parti genel merkezinde hareketli dakikalar yaşandı. Mahkeme kararı doğrultusunda Özgür Özel yönetimi binayı tahliye ederken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı oldu.

ÖZEL'İN GENEL MERKEZDEKİ FOTOĞRAFLARI KALDIRILDI

Binadaki fiziki düzenlemeler de hızla değiştirildi. Görevden ayrılan Özgür Özel’in tüm fotoğrafları ve portreleri genel merkez binasından tamamen kaldırıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN PORTRELERİ GETİRİLDİ

Yeniden göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun makam odasına ve binanın çeşitli yerlerine asılmak üzere hazırlanan 3 adet fotoğrafı ise kurmayları tarafından genel merkeze getirildi.

FOTOĞRAFI DUVARA ASILDI

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı vakit kaybetmeden duvara asıldı. Geçmiş dönemde CHP Genel Başkanlığı yapan isimlerin fotoğrafların olduğu duvarda Özgür Özel'in fotoğrafı kaldırılarak Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yerleştirildi.

Kaynak: Haberler.com