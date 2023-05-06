Çerkezköy Haberleri - Çerkezköy Haber - Haberler

Çerkezköy Haberleri
Çerkezköy haber, Çerkezköy son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Ekmekten kemik çıktı, bakkalın savunması pes dedirtti: Kemik de çıkar kıl da, gayet normal
Tekirdağ'da sivil polis aracına ateş açılmasına ilişkin yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
Son Dakika: Tekirdağ'da sahte diplomayla doktorluk yaptığı anlaşılınca tutuklanan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz tahliye edildi
Tekirdağ'da dubleks daireye operasyon! Gizli geçitten sigara imalathanesi çıktı
Görüntüler mide bulandırmıştı! Vitrindeki fare işletmeye 1 milyon TL'ye mal oldu
Ürünlerin üzerinde kocaman fare gezdi! İş yeri sahibinin açıklaması olaydan daha skandal
Ayşe Özkiraz kaç yıl hapis cezası aldı? Sahte doktor Ayşe Özkiraz davası son durum ne? Ayşe Özkiraz ceza aldı mı?
Çerkezköy'de sahte doktordan sonra şimdi de sahte polis: Tutuklananlardan biri belediye personeli
Sahte Doktor kimin akrabası çıktı? Sahte Doktor, Kemal Özkiraz'ın neyi oluyor? Sahte doktor nasıl anlaşıldı?
Hikayenin aslı ortaya çıktı! Tekirdağ'ı karıştıran sahte doktorun inandırıcı olmak için yapmadığı kalmamış
Devlet hastanesinde 1 yıldır görev yapıyordu! Tekirdağ'da sahte doktorun oyununu meslektaşları bozdu
Son dakika haberi... JASAT ekiplerinin şafak operasyonuyla yakalandı: Adliyeye sevk edilirken gazetecilere laf attı
Evden çıkamayan avukat, dolandırıcıların kurbanı oldu: Sosyal medyadaki 'düşük faizli' krediyi tıklayınca hayatının şokunu yaşadı
Tekirdağ gündem haberleri... Tekirdağ'da minibüsçüler çalışmalarına izin verilmediği gerekçesiyle belediyeyi protesto etti
Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da protestolar giderek artıyor: Taksicilerle başladı, kendi personelinden sonra da minibüsçüler meydanda
İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 9 Eylül 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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