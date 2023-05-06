Çerkezköy Haberleri - Çerkezköy Haber - Haberler

Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler
Haberler ›› Yerel Haberler ›› Tekirdağ ›› Çerkezköy Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Çerkezköy Haberleri

Çerkezköy haber, Çerkezköy son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Çerkezköy Yerel Seçim Sonuçları 2019 Çerkezköy Genel Seçim Sonuçları 2018 Çerkezköy Genel Seçim Sonuçları 2015
Kereste fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Kereste fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Çerkezköy - 06.05.2023
Tekirdağ'da kereste fabrikasında yangın

Tekirdağ'da kereste fabrikasında yangın

Çerkezköy - 06.05.2023
Tekirdağ'da kereste fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

Tekirdağ'da kereste fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

Çerkezköy - 06.05.2023
Ekmekten kemik çıktı, savunması pes dedirtti

Ekmekten kemik çıktı, savunması pes dedirtti

Çerkezköy - 04.05.2023
Ekmekten kemik çıktı, bakkalın savunması pes dedirtti: Kemik de çıkar kıl da, gayet normal

Ekmekten kemik çıktı, bakkalın savunması pes dedirtti: Kemik de çıkar kıl da, gayet normal

Çerkezköy - 04.05.2023
Polisin dur ihtarına uymayan at arabası ortalığı birbirine kattı

Polisin dur ihtarına uymayan at arabası ortalığı birbirine kattı

Çerkezköy - 02.05.2023
Milyonluk vurgun çetesine darbe: 5 kişi tutuklandı

Milyonluk vurgun çetesine darbe: 5 kişi tutuklandı

Çerkezköy - 28.04.2023
Milyonluk vurgun çetesine darbe: 5 kişi tutuklandı

Milyonluk vurgun çetesine darbe: 5 kişi tutuklandı

Çerkezköy - 28.04.2023
Tekirdağ'da şeker dağıtan polislere ateş açan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da şeker dağıtan polislere ateş açan zanlı tutuklandı

Çerkezköy - 24.04.2023
POLİSE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİDEN GAZETECİLERE BU KADAR ÜNLÜ OLDUĞUMU BİLMİYORDUM

POLİSE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİDEN GAZETECİLERE BU KADAR ÜNLÜ OLDUĞUMU BİLMİYORDUM

Çerkezköy - 24.04.2023
Şeker dağıtan polislere ateş açan zanlı tutuklandı

Şeker dağıtan polislere ateş açan zanlı tutuklandı

Çerkezköy - 24.04.2023
Polise ateş açan şüpheliden gazetecilere: Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum

Polise ateş açan şüpheliden gazetecilere: Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum

Çerkezköy - 24.04.2023
Tekirdağ'da sivil polis aracına ateş açılmasına ilişkin yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Tekirdağ'da sivil polis aracına ateş açılmasına ilişkin yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Çerkezköy - 24.04.2023
CHP Tekirdağ Milletvekili Adayı Avşar'dan Vahap Akay'a Ziyaret

CHP Tekirdağ Milletvekili Adayı Avşar'dan Vahap Akay'a Ziyaret

Çerkezköy - 24.04.2023
Çerkezköylü Çocuklar, 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde Buluştu

Çerkezköylü Çocuklar, 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde Buluştu

Çerkezköy - 24.04.2023
Tekirdağ'da sivil polis aracına ateş açılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da sivil polis aracına ateş açılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Çerkezköy - 23.04.2023
Tekirdağ'da polisler bayram şekeri dağıtırken ateş açıldı: 2 gözaltı

Tekirdağ'da polisler bayram şekeri dağıtırken ateş açıldı: 2 gözaltı

Çerkezköy - 23.04.2023
Çerkezköy Cumhuriyet Meydanı'nda Bayramlaşma Programı

Çerkezköy Cumhuriyet Meydanı'nda Bayramlaşma Programı

Çerkezköy - 21.04.2023
Çerkezköy Belediyesi, Mezarlık Ziyareti Yapan Yurttaşlara Çiçek Dağıttı

Çerkezköy Belediyesi, Mezarlık Ziyareti Yapan Yurttaşlara Çiçek Dağıttı

Çerkezköy - 20.04.2023
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Çerkezköy - 20.04.2023
Çerkezköy'de İhtiyaç Sahibi Yurttaşlara Sıcak Yemek Dağıtımı Devam Ediyor

Çerkezköy'de İhtiyaç Sahibi Yurttaşlara Sıcak Yemek Dağıtımı Devam Ediyor

Çerkezköy - 19.04.2023
Çerkezköy'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Çerkezköy'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Çerkezköy - 14.04.2023
Pala ve silahlar ele geçirildi

Pala ve silahlar ele geçirildi

Çerkezköy - 11.04.2023
İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti

İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti

Çerkezköy - 01.04.2023
Ayşe Özkiraz tahliye edildi mi? Ayşe Özkiraz kimdir, kaç yaşında?

Ayşe Özkiraz tahliye edildi mi? Ayşe Özkiraz kimdir, kaç yaşında?

Çerkezköy - 28.03.2023
Son Dakika: Tekirdağ'da sahte diplomayla doktorluk yaptığı anlaşılınca tutuklanan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz tahliye edildi

Son Dakika: Tekirdağ'da sahte diplomayla doktorluk yaptığı anlaşılınca tutuklanan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz tahliye edildi

Çerkezköy - 28.03.2023
Tekirdağ'da dubleks daireye operasyon! Gizli geçitten sigara imalathanesi çıktı

Tekirdağ'da dubleks daireye operasyon! Gizli geçitten sigara imalathanesi çıktı

Çerkezköy - 11.03.2023
Sahtekarlardan yeni dolandırıcılık yöntemi

Sahtekarlardan yeni dolandırıcılık yöntemi

Çerkezköy - 11.03.2023
Dubleks dairedeki gizli bölümde kaçak sigara imalathanesi

Dubleks dairedeki gizli bölümde kaçak sigara imalathanesi

Çerkezköy - 11.03.2023
Görüntüler mide bulandırmıştı! Vitrindeki fare işletmeye 1 milyon TL'ye mal oldu

Görüntüler mide bulandırmıştı! Vitrindeki fare işletmeye 1 milyon TL'ye mal oldu

Çerkezköy - 16.01.2023
Ürünlerin üzerinde kocaman fare gezdi! İş yeri sahibinin açıklaması olaydan daha skandal

Ürünlerin üzerinde kocaman fare gezdi! İş yeri sahibinin açıklaması olaydan daha skandal

Çerkezköy - 05.01.2023
Fırında mide bulandıran görüntüler! Yiyeceklerin üzerinde fare gezdi

Fırında mide bulandıran görüntüler! Yiyeceklerin üzerinde fare gezdi

Çerkezköy - 05.01.2023
Ayşe Özkiraz kaç yıl hapis cezası aldı? Sahte doktor Ayşe Özkiraz davası son durum ne? Ayşe Özkiraz ceza aldı mı?

Ayşe Özkiraz kaç yıl hapis cezası aldı? Sahte doktor Ayşe Özkiraz davası son durum ne? Ayşe Özkiraz ceza aldı mı?

Çerkezköy - 22.12.2022
Çerkezköy'de sahte doktordan sonra şimdi de sahte polis: Tutuklananlardan biri belediye personeli

Çerkezköy'de sahte doktordan sonra şimdi de sahte polis: Tutuklananlardan biri belediye personeli

Çerkezköy - 02.12.2022
Sahte Doktor kimin akrabası çıktı? Sahte Doktor, Kemal Özkiraz'ın neyi oluyor? Sahte doktor nasıl anlaşıldı?

Sahte Doktor kimin akrabası çıktı? Sahte Doktor, Kemal Özkiraz'ın neyi oluyor? Sahte doktor nasıl anlaşıldı?

Çerkezköy - 29.11.2022
Ayşe Özkiraz kimdir? Sahte Doktor Ayşe Özkiraz kimdir?

Ayşe Özkiraz kimdir? Sahte Doktor Ayşe Özkiraz kimdir?

Çerkezköy - 28.11.2022
Hikayenin aslı ortaya çıktı! Tekirdağ'ı karıştıran sahte doktorun inandırıcı olmak için yapmadığı kalmamış

Hikayenin aslı ortaya çıktı! Tekirdağ'ı karıştıran sahte doktorun inandırıcı olmak için yapmadığı kalmamış

Çerkezköy - 26.11.2022
Devlet hastanesinde 1 yıldır görev yapıyordu! Tekirdağ'da sahte doktorun oyununu meslektaşları bozdu

Devlet hastanesinde 1 yıldır görev yapıyordu! Tekirdağ'da sahte doktorun oyununu meslektaşları bozdu

Çerkezköy - 25.11.2022
Tekirdağ haber: Tekirdağ'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Tekirdağ haber: Tekirdağ'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Çerkezköy - 28.09.2022
Tekirdağ haber | Tekirdağ'da kar maskeli hırsızlık çetesi kameraya yansıdı

Tekirdağ haber | Tekirdağ'da kar maskeli hırsızlık çetesi kameraya yansıdı

Çerkezköy - 23.09.2022
Velilerin sessiz eylemi Kaymakam Günlü'de ses buldu

Velilerin sessiz eylemi Kaymakam Günlü'de ses buldu

Çerkezköy - 21.09.2022
Tekirdağ haberleri... Çerkezköy'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Tekirdağ haberleri... Çerkezköy'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Çerkezköy - 14.09.2022
Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir otomobilde silah ele geçirildi

Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir otomobilde silah ele geçirildi

Çerkezköy - 13.09.2022
Eşini öldürmek isteyen zanlı, JASAT ekiplerinin şafak operasyonuyla yakalandı

Eşini öldürmek isteyen zanlı, JASAT ekiplerinin şafak operasyonuyla yakalandı

Çerkezköy - 13.09.2022
Son dakika haberi... JASAT ekiplerinin şafak operasyonuyla yakalandı: Adliyeye sevk edilirken gazetecilere laf attı

Son dakika haberi... JASAT ekiplerinin şafak operasyonuyla yakalandı: Adliyeye sevk edilirken gazetecilere laf attı

Çerkezköy - 12.09.2022
Evden çıkamayan avukat, dolandırıcıların kurbanı oldu: Sosyal medyadaki 'düşük faizli' krediyi tıklayınca hayatının şokunu yaşadı

Evden çıkamayan avukat, dolandırıcıların kurbanı oldu: Sosyal medyadaki 'düşük faizli' krediyi tıklayınca hayatının şokunu yaşadı

Çerkezköy - 12.09.2022
Tekirdağ 3. sayfa haberleri: Tekirdağ'da suç makinesi yakalandı

Tekirdağ 3. sayfa haberleri: Tekirdağ'da suç makinesi yakalandı

Çerkezköy - 11.09.2022
Tekirdağ gündem haberleri... Tekirdağ'da minibüsçüler çalışmalarına izin verilmediği gerekçesiyle belediyeyi protesto etti

Tekirdağ gündem haberleri... Tekirdağ'da minibüsçüler çalışmalarına izin verilmediği gerekçesiyle belediyeyi protesto etti

Çerkezköy - 09.09.2022
Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da protestolar giderek artıyor: Taksicilerle başladı, kendi personelinden sonra da minibüsçüler meydanda

Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da protestolar giderek artıyor: Taksicilerle başladı, kendi personelinden sonra da minibüsçüler meydanda

Çerkezköy - 09.09.2022
İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 9 Eylül 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 9 Eylül 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Çerkezköy - 09.09.2022

Gündemin nabzını tutan Haberler.com, Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi sayfası ile Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesine ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerini anlık olarak takip etme imkânı sunan Haberler.com, Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi sayfasında sunduğu detay bilgilerle tüm gelişmeleri aktarıyor. Kolay ve hızlı şekilde ulaşacağınız ayrıntılı bilgilerle tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

title