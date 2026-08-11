Çerkezköy'de Esnafa Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Bilgilendirmesi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince esnafa yönelik çocuk işçiliği ve dilenciliğinin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı. Çocukların güvenliği ve haklarının korunması, toplumsal farkındalığın artırılması vurgulanırken, bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Yetkililer, çocukların eğitim ve sosyal hayattan koparılmaması için bu tür çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında esnafa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, sokakta çalışan veya çalıştırılan, dilenen ya da dilendirilen çocukların korunması ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik esnafa bilgilendirmelerde bulunuldu.
Çalışmada, çocukların güvenliğinin sağlanması ve haklarının korunmasının yanı sıra çocuk işçiliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekildi. Esnafa çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda bilgilendirici materyaller de sunuldu.
Yetkililer, çocukların eğitim hayatından ve sosyal yaşamdan koparılmasının önüne geçilmesi amacıyla farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.