Çerkezköy'de Esnafa Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Bilgilendirmesi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında esnafa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, sokakta çalışan veya çalıştırılan, dilenen ya da dilendirilen çocukların korunması ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik esnafa bilgilendirmelerde bulunuldu.

Çalışmada, çocukların güvenliğinin sağlanması ve haklarının korunmasının yanı sıra çocuk işçiliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekildi. Esnafa çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda bilgilendirici materyaller de sunuldu.

Yetkililer, çocukların eğitim hayatından ve sosyal yaşamdan koparılmasının önüne geçilmesi amacıyla farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı