Tekirdağ'da sağanak; yollar suyla kaplandı

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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar suyla kaplandı, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Çorlu ilçelerindeki yağışlarda yollar sularla kaplandı. Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde, özellikle okullar bölgesinde oluşan yoğun su birikintileri öğrencileri ve araç sürücülerini olumsuz etkiledi. Okul giriş ve çıkış saatlerinde yollarda biriken sular nedeniyle öğrenciler yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarıyla kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

Çerkezköy ve Kapaklı'da birçok noktada rögarların taşması sonucu yollarda yoğun su birikintileri meydana geldi. Çerkezköy BSH Kavşağı'nda yoğun su birikintisi oluştu. Biriken su nedeniyle araç sürücüleri kontrollü şekilde ilerlerken, bazı araçlar geçiş yapmakta güçlük çekti. Çerkezköy Kaymakamlığı arkasında bulunan otopark da yağışın ardından göle döndü. Otoparka araçlarını park edenler, biriken sular nedeniyle otomobillerine ulaşmakta zorlandı.

OKULUN BODRUM KATINI SU BASTI

Çerkezköy Şehit Erdem Uçar Ortaokulu'nun bodrum katını su bastı. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul yönetimi tarafından tedbir alındı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin gözetiminde normal çıkış saatinden önce okuldan tahliye edilip evlerine gönderildi.

Öte yandan, yağışla birlikte Çorlu Deresi'nin debisi de yükseldi. Dere çevresindeki evlerin yakınlarında yoğun su birikintileri oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı