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Tekirdağ Valisi Soytürk, Bolu Valisi Aydın'ı makamında ziyaret etti

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Tekirdağ Valisi Soytürk, Bolu Valisi Aydın'ı makamında ziyaret etti ve misafirperverliği için teşekkür etti. Süleymanpaşa Aydoğdu Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sürerken Çerkezköy Veliköy'de tır parkının yan yol bağlantısındaki sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Valilikte gerçekleşen ziyarette Soytürk ve Aydın bir süre görüştü.

Soytürk, misafirperverliği dolayısıyla Aydın'a teşekkür etti.

Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi, Aydoğdu Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinlerine daha konforlu ulaşım hizmeti sunabilmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Başlatılan yol çalışmalarının vatandaşların kullanımına sunulması için en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Çerkezköy'de sıcak asfalt çalışması tamamlandı

Çerkezköy Belediyesince Veliköy Mahallesi'ndeki tır parkının yan yol bağlantısında yürütülen sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşımı kolaylaştırmak ve yol bağlantısını daha kullanışlı hale getirmek amacıyla yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alanda sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Çalışmayla tır parkının yan yol bağlantısının iyileştirilmesi hedeflendi.

Kaynak: AA
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