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Tekel bayiyi dualarla açan imam: "Neresi olduğunu bilmeden gittim"

Tekel bayiyi dualarla açan imam: 'Neresi olduğunu bilmeden gittim'
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayiinin açılışında imamın dua okuması sosyal medyada tepki çekti. İmam, açılışın tekel bayii olduğunu bilmediğini söylerken işletme sahibi ise hocanın yanlış yapmadığını savundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayiinin açılışında imamın dua okuması tartışmaları beraberinde getirdi. İmam İlhan İlke açılışa davet edildiğini fakat nerenin açılışı olduğunu bilmeden gittiğini belirtirken, işyeri sahibi Hayrettin Çetinkaya ise, "Hocanın yanlış yaptığını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geçtiğimiz hafta faaliyete başlayan bir tekel bayiinin açılışı Diyanet-Sen Çerkezköy eski Şube Başkanı imam İlhan İlke tarafından dualar ve kurban kesimi eşliğinde yapılmıştı. Sosyal medyada kısa sürede ses getiren açılış görüntüleri, yoğun tepki topladı. Videonun altına yapılan yorumlarla, alkol satışının yapıldığı mekanın imam tarafından dualarla açılması eleştiri yağmuruna tutuldu. Konuya ilişkin açıklama yapan cami imamı İlhan İlke, açılışı yapılan yerin tekel bayii olduğundan haberi olmadığını savundu. İlke, "Cami cemaatimizden hayırsever bir arkadaşımız bana telefon açtı. 'Bir açılışımız var gelir misin?' dedi. Normalde böyle bir davet olduğunda ne olacağını sorardım. Ama bu arkadaşımız cemaatimizden olduğu için çok sevdiğim bir arkadaşım olduğu için sormadan evet dedim. Tekel bayisi olduğunu daha sonra anladım. 'Burada içki satılıyor mu?' diye sordum. Tabelayı gördüğün gibi hemen oradan ayrıldım" diye konuştu.

Tartışmaların odağındaki bir diğer isim olan işletme sahibi Hayrettin Çetinkaya da, sosyal medyada kendileri hakkında yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterdi. Çetinkaya, "Biz, iş yerimizin bereketli olması için böyle bir açılış yapmak istedik. Kurban keserek, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için dinimizin verdiği emirler doğrultusunda dua ile yapmak istedik. Açılışımız dualarla yapıldı. Kurdele kesiminin ardından dua edilecekti ama hoca çıkmış. Hocanın dua ile açılış yapması hoşuma gitti. Bana göre hoca yanlış yapmadı" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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