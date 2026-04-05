Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal

Tekirdağ'ın Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile bir genç arasındaki sohbet tartışmaları da beraberinde getirdi. Bozuk yollara tepki gösteren ve çözüm önerileri sunan gence Akay, "Elinden geliyorsa sen yap" yanıtını verdi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN GENCE TEPKİ ÇEKECEK YANIT

Tekirdağ'da Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, ilçedeki bozuk yollarla ilgili çözüm önerisinde bulunan bir gence verdiği yanıtla tepki çekti.

"ELİNDEN GELİYORSA SEN YAP"

Yol sorunlarını dile getiren ve yapılabilecekler konusunda fikir sunan vatandaşın sözünü kesen Akay, "Elinden geliyorsa sen yap" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı’nın bu çıkışı, şaşkınlıkla karşılandı.

