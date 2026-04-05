Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal
Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, bozuk yollar için çözüm önerisi sunmaya çalışan gence tepki çekecek bir yanıt verdi. Akay, gence, "Elinden geliyorsa sen yap" dedi.
Yol sorunlarını dile getiren ve yapılabilecekler konusunda fikir sunan vatandaşın sözünü kesen Akay, "Elinden geliyorsa sen yap" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı’nın bu çıkışı, şaşkınlıkla karşılandı.