Haberler

Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'da asayiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çerkezköy'de kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Ayrıca Çorlu ve Süleymanpaşa'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Ü.D. yönetimindeki 05 KH 320 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi'nde Otoban Bulvarı ile Tepe Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu C.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

Yeni savaş kapıda! Bu ilk kez yaşanıyor
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
Abi-kardeş arasında takı krizi

Abi-kardeş arasında takı krizi
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar

Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar