Tekirdağ'da uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
???????Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.