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Çerkezköy'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) 3'üncü Cadde üzerinde Ü.D. yönetimindeki 06 FC 5434 plakalı otomobil, E.T. idaresindeki 34 FDL 375 plakalı otomobil ve G.M.K. yönetimindeki 59 AOU 728 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan G.M.K. yönetimindeki otomobil takla attı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü G.M.K, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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