Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu denetimlerinde 8 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da polis ekiplerince Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan denetimlerde, üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince farklı ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde, üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yürütülen uygulamalarda şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan 8 kişinin üst aramasında sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama

Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tereddütle gitti, şampiyon döndü: Endişe yerini gurura bıraktı

Tereddütle gitti, şampiyon döndü: Endişe yerini gurura bıraktı
'2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

Gelinin kan donduran intikamı
Milyonluk otomobil alevlere teslim oldu, sürücü hayatını dışarıya atlayarak kurtardı

Milyonluk araç birden alev aldı! Sürücü kendini böyle kurtardı
Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği!

Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği!
30 gün hastanede yatmış! Serdar Ortaç'tan üzen görüntü

30 gün hastanede yatmış! Serdar Ortaç'tan üzen görüntü
Genç kadının toplu taşıma isyanı: Allah Peygamber aşkına duş alın

Toplu taşımadan inen genç kadının isyan ettiği görüntü olay oldu
Sunucu Melike Çelik, havuz başından bikinili video paylaştı

Melike, havuz başından bikinili video paylaştı