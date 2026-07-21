Tekirdağ'da uyuşturucu denetimlerinde 8 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da polis ekiplerince Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan denetimlerde, üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Tekirdağ'da polis ekiplerince farklı ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde, üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yürütülen uygulamalarda şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan 8 kişinin üst aramasında sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı