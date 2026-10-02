Tekirdağ Çerkezköy'de Türk bayrağını çöp konteynerine atan Yasin Türk tutuklandı

Tekirdağ Çerkezköy'de Türk bayrağını çöp konteynerine atan Yasin Türk tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Çerkezköy'de Türk bayrağını çöp konteynerine atıp paylaşım yapan Yasin Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Türk, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayrağını çöp konteynerine atıp, 'Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar' şeklinde paylaşım yaptığı belirlenen Yasin Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunu ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Türk, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı