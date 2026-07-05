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Tekirdağ'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 285 bin lira ceza yazıldı

Tekirdağ'da 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 285 bin lira ceza yazıldı
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Tekirdağ Çerkezköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araç sürücüsüne 285 bin lira idari para cezası kesildi. Alkolü de çıkan sürücünün ehliyetine 8 ay el konulurken aracı 60 gün trafikten men edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araç sürücüsüne 285 bin lira idari para cezası uygulandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Makasçı Sokak'ta gerçekleştirdikleri trafik denetimi sırasında İ.K. yönetimindeki 59 JG 330 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla bölgeden uzaklaşarak kaçtı.

Trafik ekiplerinin takibe aldığı araç, ilçe merkezinde yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından Fatih Caddesi'nde durduruldu.

Sürücüye yapılan alkol kontrolünde 0,24 promil alkollü olduğu belirlendi.

Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle sürücüye toplam 285 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu, hafif ticari araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Araç, işlemlerin ardından çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
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