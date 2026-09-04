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Masaj Salonu Fuhuş Operasyonu: 1 Tutuklama

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde masaj hizmeti adı altında fuhuş yapıldığı iddia edilen iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde masaj hizmeti adı altında fuhuş yapıldığı iddia edilen iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, bir iş yerinde masaj hizmeti adı altında fuhuş yapıldığı iddiası üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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