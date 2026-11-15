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Tekirdağ Çerkezköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı

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Tekirdağ Çerkezköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akşam saatlerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı; kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu araçlar kaldırılınca açıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy-Çorlu kara yolunun Kızılpınar mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan 5 araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayında polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada bölgeden geçen jandarma ekipleri de diğer ekipler gelene kadar güvenlik önlemi aldı. Yaralandığı belirlenen 11 kişi ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir süre trafiğe kapatılan kara yolu kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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