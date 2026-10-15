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Tekirdağ Çerkezköy'de ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ Çerkezköy'de ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüpheliye ait 16 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 334 fişek ve 31 kartuş ele geçirdi; şüphelilerle ilgili adli süreç başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik yürütülen çalışmanın ardından, ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen 11 şüpheliye ait 16 adrese bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 334 fişek ve 31 kartuş ele geçirildi, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili adli süreç başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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