Eski TBMM Başkanı Şentop, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığında görüşmelerde bulundu

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Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş tarafından karşılanan Şentop'un ziyaretinde, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak da yer aldı.

Ziyarette, Tekirdağ'a yönelik çalışmalar ve parti teşkilatının faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gümüş, Şentop'u il başkanlığında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, nazik ziyareti ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA