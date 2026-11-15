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Tekirdağ Çerkezköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorlu yönüne seyreden 5 aracın birbirine girdiği kazada 11 kişi yaralandı. Zincirleme kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde olan jandarma ekipleri, polis ekipleri olay yerine ulaşana kadar bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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