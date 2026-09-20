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Tekirdağ'da 3 ilçedeki denetimlerde 7 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

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Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerinde şüphe üzerine durdurulan 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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