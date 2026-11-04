Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Büyükşehir Başkanı Yüceer Çerkezköy'de yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çerkezköy'de Uğur Mumcu Caddesi'nde süren yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi. Yüceer, vatandaşların görüş ve beklentilerini dinledi; daha konforlu ve yaşanabilir bir kent için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çerkezköy ilçesinde Uğur Mumcu Caddesi'nde devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Yüceer, cadde üzerinde vatandaşlarla bir araya gelerek proje hakkındaki görüş ve beklentilerini dinledi.

Yüceer, daha konforlu ve yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Malkara Kaymakamı Haluk Koç'a ziyaret

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel ile Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Malkara Kaymakamı Haluk Koç'u makamında ziyaret etti.

Kaymakam Koç, ziyarette Yücel ve Obut ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Günay'a hayırlı olsun ziyareti

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Anahtar Parti Tekirdağ İl Başkanı Yavuz Avcı ve beraberindeki il ve ilçe yönetim kurulu üyelerini misafir etti.

Ziyarette Avcı ve beraberindeki heyet hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Günay, Avcı ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı

AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alaska'da 'aynı isimli aday' krizi: Seçmenin kafası fena karıştı

Seçimde ikisi yarışıyor ama suçlanan isim bambaşka biri!

Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı

Polis müdürünün koruması uçaktan iner inmez korkunç sonu yaşadı
Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı! Süreç başladı

Radikal karar! Suriyelileri sınır dışı etmeye başladılar
Manchester United'ın kabusu bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş

Kabusları bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş
Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo ve Messi'yi solladı
Türkiye karşıtı Chris Pappas ABD'de Senatoya seçildi

Türkiye karşıtı siyasetçi ABD'de seçimi kazandı
Kadir İnanır'ın miras kavgasında Levent İnanır ile ilgili şoke eden iddia: Entübe sırasında mahkemeye başvurdu

Dayısı ölüm döşeğindeyken bakın ne yapmış! Ortalık fena karışacak