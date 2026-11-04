Büyükşehir Başkanı Yüceer Çerkezköy'de yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çerkezköy ilçesinde Uğur Mumcu Caddesi'nde devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Yüceer, cadde üzerinde vatandaşlarla bir araya gelerek proje hakkındaki görüş ve beklentilerini dinledi.

Yüceer, daha konforlu ve yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Malkara Kaymakamı Haluk Koç'a ziyaret

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel ile Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Malkara Kaymakamı Haluk Koç'u makamında ziyaret etti.

Kaymakam Koç, ziyarette Yücel ve Obut ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Günay'a hayırlı olsun ziyareti

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Anahtar Parti Tekirdağ İl Başkanı Yavuz Avcı ve beraberindeki il ve ilçe yönetim kurulu üyelerini misafir etti.

Ziyarette Avcı ve beraberindeki heyet hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Günay, Avcı ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA