Çerkezköy'de İnşaat İşçisi 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapımı süren inşaatın 6. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi Narlı Sokak'taki inşaatın 6. katında bulunan işçi Z.K. (50), henüz belirlenemeyen nedenle aşağı düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Z.K, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Z.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA