Haberler

Çerkezköy'de 11 yaşındaki çocuk 3. kattan düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin 3. katından düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde bir apartmanda ailesiyle yaşayan M.E. (11), henüz belirlenemeyen nedenle 3. kattaki evinden zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilen M.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün Naime'si 20 kilo verdi! Görenler tanıyamadı
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek
Filipinler'de tropik fırtına ve muson yağmurları yüzünden 23 kişi can verdi

Ülke yağmurlara teslim oldu! 23 ölü, binlerce kişi evsiz

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar
Eski sevgili dehşeti yaşattı: Benzin döküp evi yaktı, baba yanmaktan zor kurtuldu

Eski sevgili dehşeti! Ailesinin evini yaktı, baba zor kurtuldu
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den yasa sonrası Öcalan'la ilgili yeni çağrı