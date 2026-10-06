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Tekirdağ'da 3 noktaya kalp durmalarına müdahale için ASELSAN OED cihazları kuruldu

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Tekirdağ'da 3 noktaya kalp durmalarına müdahale için ASELSAN OED cihazları kuruldu
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy'de 3 yoğun noktaya ASELSAN üretimi yerli OED cihazları yerleştirildi. Ani kalp durmalarında ilk müdahale için kullanılacak cihaz, sesli komutlarla acil ekipler gelene kadar müdahaleye imkan sunuyor.

Tekirdağ'da vatandaş yoğunluğunun bulunduğu 3 noktaya yerleştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı, ani kalp durması vakalarında ilk müdahale için kullanılacak.

Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli imkanlarla üretilen OED cihazları, ani kalp durmaları vakalarında acil müdahale ekipleri gelene kadar geçen kritik sürede vatandaşların hızlı müdahale etmesine imkan sunuyor.

Cihaz, hastanın kalp ritmini geri getirebilmek için sesli komutlarla yönlendirme yapabiliyor.

Tekirdağ'da da İl Sağlık Müdürlüğünce Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde insan yoğunluğunun olduğu noktalara yerleştirilen??????? OED cihazları, rahatsızlanan kişilere ilk müdahalede etkin rol üstlenecek.

Valilik önüde yerleştirilen cihazın tanıtımı ve kullanımı sağlık ekiplerince yapıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, gazetecilere yaptığı açıklamada, cihazları Tekirdağ'da vatandaşların yoğun olarak zaman geçirdiği alanlara yerleştirdiklerini söyledi.

Cihazla ani kalp ölümlerinin yüzde 30 ile yüzde 60 arasında azaltılmasını planladıklarını ifade eden Onar, "Bu cihazın burada olması bir gurur meselesi çünkü ASELSAN tarafından yapılan tamamıyla yerli ve milli cihaz. Uluslararası muadillerine göre sağlamlığı çok daha fazla. Ülkemiz açısından da ekonomik ciddi bir katma değer. Önümüzdeki dönemde 81 ilde kurulumu tamamlanmış olacak ve böylelikle vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak bu cihazla ani kalp ölümlerini azaltmayı planlıyoruz." dedi.

Onar, İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşları ve diğer kamu kurumlarının personelini cihazın kullanımı konusunda bilgilendirilmeye devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA
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