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Tekirdağ Çerkezköy'de 5 katlı apartmanın terasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

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Tekirdağ Çerkezköy'de 5 katlı apartmanın terasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Dar sokak ve park halindeki araçlar nedeniyle zorlanan ekipler, tedbir amaçlı boşaltılan binada yangını söndürdü.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden 1 saatte kontrol altına alındı.

Çerkezköy Bağlık Mahallesi Dağlı Sokak'ta bulunan 5 katlı, 20 daireli apartmanın teras katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede terası sardı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın sokağın dar olması ve araç parkları nedeniyle itfaiye ekipleri sokağa girmekte zorlandı. Bunun üzerine araçlar kaldırıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını heyecan içinde izledi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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