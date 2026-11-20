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TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın durdurmak istediği araçta Kalaşnikof marka tüfek ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde devriye sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Kontrolden kaçan araç, ekiplerin takibi sonucu durduruldu.

M.I'nın (33) kullandığı araçta yapılan aramada bir Kalaşnikof marka tüfek, bir şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Sürücü ile araçta bulunan B.A. (18), E.A. (22) ve F.A.B. (23) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen şüphelilerden B.A. ve F.A.B. tutuklandı, E.A. adli kontrol şartıyla M.I. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA