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Tekirdağ Çerkezköy'de Cumhuriyet Kupası yüzme yarışına 198 sporcu katıldı

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Tekirdağ Çerkezköy'de Cumhuriyet Kupası yüzme yarışına 198 sporcu katıldı
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışı, Çerkezköy Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlendi. 7-8, 9-10, 11-12 ve 13 yaş ve üzeri kategorilerinde 198 sporcunun katıldığı yarışlarda Başkan Candan Yüceer madalya takdim etti, dört kulübe kupa verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışı düzenlendi.

Çerkezköy Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlar, 7-8, 9-10, 11-12 ve 13 yaş ve üzeri kategorilerinde yapıldı.

Kadın ve erkek sporcular, 100 metre serbest, 50 metre kelebek, 50 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama ve 4x50 metre bayrak yarışlarında mücadele etti.

Yarışmaları izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, müsabakaların ardından düzenlenen törende sporculara madalyalarını takdim etti.

Organizasyonda Çorlu Belediyesi Spor Kulübü, TED Çorlu Koleji Spor Kulübü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Demir Yüzme İhtisas Kulübü'ne kupa verildi.

Yarışlara katılan 198 sporcunun tamamına katılım madalyası ve sertifika takdim edildi.

Kaynak: AA
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