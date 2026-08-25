Alacağını alamayan işçi elektrik direğine çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde alacağını alamadığını öne süren bir işçi, elektrik direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından işçi bulunduğu yerden indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Ambardere bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi, alacağını alamadığı iddiasıyla okul bahçesinde bulunan elektrik direğine çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri direğin üzerinde bulunan işçiyi ikna etmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri önlem aldı

İşçinin düşme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri direğin altında branda açarak herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. Yaklaşık 2 saat boyunca süren ikna çalışmalarının ardından işçi, bulunduğu elektrik direğinden aşağı indirildi. İddiaya göre, işçinin alacağının bir bölümünün ödenmesinin ardından ikna edildiği öğrenildi. İşçinin direk üzerinden indirilmesinin ardından çevrede toplanan vatandaşlar rahat bir nefes alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı