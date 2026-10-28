5. Kolordu Komutanı Ala, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Turanlı'yı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ala, İl Emniyet Müdürü Turanlı ile makamında bir süre görüştü.

Turanlı, ziyaretinden dolayı Ala'ya teşekkür etti.

TÜGVA Tekirdağ yönetiminden İl Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tekirdağ İl Başkanı Mustafa Taşkıran ve TÜGVA Tekirdağ Teşkilat Başkanı Hüseyin Kocabey, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Turanlı'yı makamında ziyaret eden Taşkıran ve Kocabey, bir süre görüştü.

Taşkıran ve Kocabey, misafirperverliği için Turanlı'ya teşekkür etti.

Çerkezköy Belediye Başkanı Akay'a ziyaret

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Ziyarette, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Salih Azbay ile il ve ilçe teşkilatı yöneticileri de yer aldı.

Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete nazik ziyaretleri ve takdim ettikleri hediyeler dolayısıyla teşekkür etti.

Çerkezköy ve Tekirdağ için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Akay, heyete çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA