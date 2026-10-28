Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

5. Kolordu Komutanı Ala, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Turanlı'yı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
5. Kolordu Komutanı Ala, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Turanlı'yı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı makamında ziyaret etti. TÜGVA Tekirdağ yönetimi de Turanlı'yı ziyaret etti; Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, AK Parti heyetini ağırladı.

5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ala, İl Emniyet Müdürü Turanlı ile makamında bir süre görüştü.

Turanlı, ziyaretinden dolayı Ala'ya teşekkür etti.

TÜGVA Tekirdağ yönetiminden İl Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tekirdağ İl Başkanı Mustafa Taşkıran ve TÜGVA Tekirdağ Teşkilat Başkanı Hüseyin Kocabey, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Turanlı'yı makamında ziyaret eden Taşkıran ve Kocabey, bir süre görüştü.

Taşkıran ve Kocabey, misafirperverliği için Turanlı'ya teşekkür etti.

Çerkezköy Belediye Başkanı Akay'a ziyaret

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Ziyarette, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Salih Azbay ile il ve ilçe teşkilatı yöneticileri de yer aldı.

Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete nazik ziyaretleri ve takdim ettikleri hediyeler dolayısıyla teşekkür etti.

Çerkezköy ve Tekirdağ için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Akay, heyete çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
Biden maskesiyle evin kapısına geldi, yaptığı hareket herkesi şaşkına çevirdi

Biden maskesiyle evin kapısına geldi, yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu

Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu
Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme

İsrail'de seçimleri önde götüren isimden Netanyahu'ya sert uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor

Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor
Netanyahu alışveriş merkezinde megafonla insanları oy kullanmaya çağırdı

Alışveriş merkezine girip megafona sarıldı
'11 taklalı' gol sevinciyle gündem olmuştu! Şimdi de Guinness rekorunun peşinde

Tüm ülkede fenomen haline gelmişti! Guinness rekorunun peşine düştü
İsrailli ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı: Halkımız aptal

Yardımcısı çok öfkelendi: İsrail halkı aptal
Netanyahu yanlısı kadından skandal sözler: Gazze'de kutlama yapılmasını mı istiyorsunuz?

Netanyahu yanlısı kadından skandal sözler
Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak

Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak
Netanyahu'dan seçim günü tepki çeken sözler! Arap seçmenleri hedef aldı

Netanyahu'dan tepki çeken sözler! Arap seçmenleri hedef aldı