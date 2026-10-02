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Bayrak provokasyonunun altından kendisi çıktı

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Bayrak provokasyonunun altından kendisi çıktı
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Tekirdağ Çerkezköy'de Türk bayraklarını çöpe atan kişinin, görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan kişiyle aynı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi; hakkında 'egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'yanıltıcı bilgi yayma' suçlarından işlem yapıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayraklarını çöpe atan, ardından çöpten çıkararak "Vatan hainleri bayrak atmışlar" diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin aynı şahıs olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çerkezköy'de Türk bayraklarının çöpe atıldığı görüntülerin sosyal medya ve yerel basında yayımlanması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, görüntüleri kaydederek basına servis eden kişinin Y.T. olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bayrakları çöpe atan kişinin de aynı şahıs olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Y.T.'nin ayrıca kasten yaralama ve narkotik madde kullanma suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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