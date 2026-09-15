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Kız kardeşine atılan mesaja sinirlenen ağabey, dehşet saçtı: 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesaja sinirlenen ağabey, dehşet saçtı: 1 yaralı
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşine mesaj atan kişiyi buluşma bahanesiyle parka çağıran ağabey, iddiaya göre şahsı pompalı tüfekle yaraladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşine mesaj atan kişiyi buluşma bahanesiyle parka çağıran ağabey, iddiaya göre şahsı pompalı tüfekle yaraladı.

Olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki kız kardeşine mesaj atan B.D.'ye öfkelenen ağabeyi, arkadaşlarıyla birlikte harekete geçti.

Kardeşinin telefonunu kullanarak buluşma ayarladı

Kız kardeşinin telefonundaki mesajları gören ağabeyin, kız kardeşinin telefonu üzerinden B.D. ile iletişime geçtiği ve buluşma ayarladığı öğrenildi. Buluşmak amacıyla parka gelen B.D., burada kızın ağabeyi olduğu öne sürülen Ö.D. ile arkadaşları C.Ü., A.N. ve B.A. ile karşılaştı. Tartışma kısa sürede büyürken, iddiaya göre Ö.D. tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu B.D., ayak ve bacak bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Pompalı tüfek dereye atıldı

Olayın ardından çalışma başlatan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Ö.D.'nin, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek derede bulundu.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., C.Ü., A.N. ve B.A., savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. 4 şüpheli, kasten yaralama kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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