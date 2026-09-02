30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil

Ak Parti'ye bir belediye başkanının daha katılacağı iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi. Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın Ak Parti'ye geçeceğini ileri sürdü.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Ak Parti'nin 14 Ağustos'ta düzenlenen 25'inci yıl kutlamalarında 3 milletvekili ve 7 belediye başkanının partiye katılmasının ardından yeni isimlerin de AK Parti saflarına geçeceği iddiaları gündeme geldi. Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'ın, Ankara kulislerinden aktardığı bilgiye göre CHP'den istifa eden ve şu anda görevine bağımsız olarak devam eden Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın yakın zamanda AK Parti'ye katılması bekleniyor.

"15 BELEDİYE MECLİS ÜYESİYLE BİRLİKTE KATILIYOR"

Kulis bilgisindeki en dikkat çekici ayrıntı ise olası katılımın yalnızca Vahap Akay ile sınırlı kalmayacağı iddiası oldu.

Sinan Burhan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tekirdağ’ın 240 bin nufuslu en büyük ilçesi Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay 15 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye katılıyor."

30 İLDEN BÜYÜK İLÇE

Olası toplu geçişin Çerkezköy'deki siyasi dengelere de doğrudan yansıması bekleniyor. Belediye başkanının yanı sıra 15 belediye meclis üyesinin aynı anda parti değiştirmesi, Çerkezköy Belediye Meclisi'ndeki mevcut aritmetiğin ve karar süreçlerinin değişmesine yol açabilir. Yaklaşık 240 bin kişinin yaşadığı Çerkezköy, Tekirdağ'ın önemli sanayi merkezleri arasında bulunuyor. Ayrıca ilçenin nüfusu Türkiye'deki 30 ilin nüfusundan daha fazla.

Kaynak: Haberler.com